Под Пушкином стреляли в собаку. Пса спасали сотрудники ветклиники

Полиция Пушинского района ищет неизвестного, выстрелившего в собаку, с которой гуляла местная жительница.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря, 30-летняя женщина накануне днем около двух часов вывела на прогулку пса, помесь овчарки с дворнягой, в садоводстве Рехколово. Когда она дошла до пересечения улицы Южной и 2-й линии, раздались звуки выстрелов и собака упала.



Женщина подхватила четвероногого друга и на машине отвезла его в ветеринарную клинику на проспекте Народного Ополчения. Там псу зашили дырку от пулевого ранения.

