FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.41р82.87р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Под Пушкином стреляли в собаку. Пса спасали сотрудники ветклиники

19
Печать

Полиция Пушинского района ищет неизвестного, выстрелившего в собаку, с которой гуляла местная жительница.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря, 30-летняя женщина накануне днем около двух часов вывела на прогулку пса, помесь овчарки с дворнягой, в садоводстве Рехколово. Когда она дошла до пересечения улицы Южной и 2-й линии, раздались звуки выстрелов и собака упала.

Женщина подхватила четвероногого друга и на машине отвезла его в ветеринарную клинику на проспекте Народного Ополчения. Там псу зашили дырку от пулевого ранения.

Вернувшись домой, жительница Пушкина обратилась в полицию.

Стрелка ищут.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Boris_93*1
Захотят - найдут "стрелка" , т.к. пальба с умыслом на убийство четвероногого на территории населённого пункта вполне себе " потянет " на уголовное дело - никакой экстренной необходимости лишить жизни животное не было
Tanja36
нормальная такая женщина-подхватила и увезла. там кг 40-то будет.
hal9000
Алкоголик скорее всего местный..еслиб нападала никуда бы не ушел после выстрелов ..дома напротив надо смотреть..из за забора стрелял скорее всего идиот..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний