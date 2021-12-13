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«Оцепляйте кварталы и вакцинируйте». Губернатор Забайкалья Осипов велел делать «что угодно» ради прививочных темпов

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выслушал доклад о снижении темпов вакцинации в регионе и предложил ускорить их, оцепляя кварталы вместе с военными и Роспотребнадзором.

Александр Осипов высказался на совещании 13 декабря, видеозапись доступна на сайте краевого правительства. Он, обеспокоенный снижением темпов вакцинации, предложил подумать обо всех возможных способах, чтобы ее ускорить. «Хотите — кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее. Согласуйте с федеральным центром, все что угодно делайте, чтобы мы вакцинировали людей», — сообщил подчиненным Осипов.

На заседании было отмечено, что наиболее низкие темпы вакцинации среди работников сферы ЖКХ и торговли.

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Комментарии (20)

SU LUX INN
добрая Новость! такие меры Помогут мотивировать Несознательных антипрививочников немножко Позаботиться о своем здоровье и о здоровье Нации! следует Распространить подобный Опыт на территорию всей страны!
LGlo
Не, ну а чего сразу не расстреливать целыми районами? Как в сериале Эпидемия.
мурзил
Хоть у одного губера бубенцы на месте оказались!
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