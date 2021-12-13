«Оцепляйте кварталы и вакцинируйте». Губернатор Забайкалья Осипов велел делать «что угодно» ради прививочных темпов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выслушал доклад о снижении темпов вакцинации в регионе и предложил ускорить их, оцепляя кварталы вместе с военными и Роспотребнадзором.

Александр Осипов высказался на совещании 13 декабря, видеозапись доступна на сайте краевого правительства. Он, обеспокоенный снижением темпов вакцинации, предложил подумать обо всех возможных способах, чтобы ее ускорить. «Хотите — кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее. Согласуйте с федеральным центром, все что угодно делайте, чтобы мы вакцинировали людей», — сообщил подчиненным Осипов.