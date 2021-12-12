«За секунды растворяется одежда, кожа вздувается и стекает». Подробности о нападении с кислотой в центре Петербурга

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Как рассказал «Фонтанке» Матвей 12 декабря, его отношениям с девушкой нет и двух месяцев. С Даниилом Котом, обживающим камеру следственного изолятора, она встречалась дольше — около полугода. Отношения, судя по её рассказам, смогла разорвать только в конце лета.

По словам Матвея, Даниил начал звонить ему, когда девушка выложила совместное фото в соцсетях. Особенно запомнился ночной разговор по телефону, в котором Кот описывал несложившийся суицид, способы поиска соперника, а потом — его убийства.



За соцсетями девушки, судя по всему, велась особенно тщательная слежка. В пятницу, 10 декабря, вместе с Матвеем она исполнила свою давнюю мечту и набила татуировку в салоне в центре города. Логотип студии мелькнул в сторис, которые она выложила в Instagram до процедуры.

Примерно через полтора часа пара под руку уже шла по набережной канала Грибоедова. На запястье девушки красовалось You are nice and beautiful:). Мужчину, который пристроился сзади и грубо окликнул Матвея, признали оба.

Как рассказывает молодой человек, девушка бросила преследователю усталое «Отстань, Кот. Уйди, пожалуйста» и попросила своего друга не обращать внимания. Уверенности в том, что встреча на этом и закончится у Матвея не было. Он попытался пропустить свою спутницу вперёд так, чтобы оказаться между ней и настырным воздыхателем и, в случае его агрессии, воспользоваться перцовым баллончиком.

Та, похоже, не хотела ссоры и сама решила стать буфером между бывшим и нынешним. Она увернулась, оказавшись за спиной Матвея, и подтолкнула его в спину. В этот момент преследователь поднял руку и опрокинул пол-литровую бутылку. Шапки и шарфа на девушке не было, жидкость вылилась на голову.



«Вся мокрая была. Как будто только искупалась. Я залил его перцем, он развернулся и побежал. Рванул за ним, а потом понимаю — щиплет лицо, руки. И тут я услышал душераздирающий крик, — рассказывает Матвей. — Эта картина до сих пор перед глазами. То, что на ней, плавится. За секунды растворяется одежда, стекает кофта. Понимаете? Ткань стекает, жидкая. Кожа вздувается, покрывается волдырями. И она кричит в такой агонии, что голос срывался».

По словам Матвея, скорая приехала минут за десять. До этого прохожие забрасывали ребят снегом. Становилось немного легче, но от холода всё немело. Уже в скорой обоих обмывали водой. Фельдшер пыталась вколоть обезболивающие, но девушку так трясло, что невозможно было попасть в вену.

Матвей уверен, что кислота предназначалась ему: «И должна была быть на мне. Не на ней точно. Моя внешность мне не важна, если бы даже меня изуродовали. Вчера мне позвонил её отчим и сказал, что она выживет. Я стоял у входа в метро и после разговора просто сел на снег и разревелся от счастья. Мне кажется, ещё никогда не был так счастлив, как в тот момент, когда узнал, что она будет жить».

