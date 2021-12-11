В центре Петербурга пару влюблённых облили кислотой. Пострадавшую девушку ввели в медикаментозный сон

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне вечером 16-летняя девушка прогуливалась по набережной канала Грибоедова со своим 18-летним парнем. В районе 86-го дома к ним подбежал мужчина и облил кислотой.
Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон.
У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его в удовлетворительном состоянии отвезли в НИИ им. Джанелидзе.
Подозреваемого в нападении сотрудники полиции задержали через несколько часов на Московском проспекте. 24-летний безработный приехал в Петербург из Твери. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.