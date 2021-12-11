Ревностное нападение с кислотой в центре Петербурга стало уголовным делом

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, дело возбуждено в отношении 24-летнего приезжего из Твери. Нападение с кислотой квалифицировано по 112-й статье УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).



По данным нашего издания, в понедельник, 13 декабря, материалы могут передать в Следственный комитет, так как в произошедшем усматриваются признаки покушения на убийство.



Мужчина задержан процессуально на двое суток. К агрессии его могла подтолкнуть ревность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 11 декабря.

