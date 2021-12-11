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Ревностное нападение с кислотой в центре Петербурга стало уголовным делом

После нападения мужчины с банкой кислоты на пару влюблённых в Петербурге возбуждено угловое дело.

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Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, дело возбуждено в отношении 24-летнего приезжего из Твери. Нападение с кислотой квалифицировано по 112-й статье УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

По данным нашего издания, в понедельник, 13 декабря, материалы могут передать в Следственный комитет, так как в произошедшем усматриваются признаки покушения на убийство.

Мужчина задержан процессуально на двое суток. К агрессии его могла подтолкнуть ревность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 11 декабря.

Накануне вечером на набережной канала Грибоедова видами города любовались 16-летняя девушка и её 18-летний парень. Романтическую прогулку прервал мужчина с банкой кислоты. Пострадавшую в тяжёлом состоянии с ожогами лица увезли в детскую больницу, врачам пришлось ввести пациентку в медикаментозный сон. У юноши диагностированы ожоги средней степени тяжести.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Капитан Очевидность2
Только око за око, зуб за зуб - мокнуть его с головой в тазик с кислотой.
hal9000
Она была красивая...а он был урод ..если испортил внешность значит считал что она красивая..и любил ее чисто за внешние признаки...в этом и ошибка )
lenten
"неизгладимое обезображивание лица" относится к тяжкому вреду. Почему квалифицирован средний?
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