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Изменила платоническая возлюбленная. Плеснувшего кислотой в пару в центре Петербурга арестовали

Октябрьский райсуд Петербурга определил под стражу автора нападения с разбавленной серной кислотой на набережной канала Грибоедова. Ревнивый Кот рассказал о неверности в платонической любви и о провалившейся попытке суицида.

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Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, 12 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 24-летнего Даниила Кота, в прошлом — Талибова Данияла Мустафаевича. Ему вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (112 УК).

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Так квалифицировали ожог 11% тела, который получила 16-летняя девушка на набережной канала Грибоедова. Разбавленная водой серная кислота попала ей на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Досталось также её 18-летнему другу, накануне его выписали из больницы.

Кот-Талибов подтвердил, что за его действиями стояла месть неверной возлюбленной. «На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если никаких близких отношений не было, Даниил дополнил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он пытался покончить с собой», — рассказали в пресс-службе.

Попытка уйти из жизни оказалась неожиданно болезненной, и фигурант предпочёл ей следственный изолятор. Против ареста он не возражал, вменяемое признал и, как говорит, раскаялся.

Под стражу Даниила Кота определили до 8 января.

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Комментарии (20)

Guest1234
Справедливо было бы в таких случаях кроме изоляции от общества еще и проделать с таким субъектом то, что он сделал с жертвой. Чтобы понял, что к чему, и не сидел с довольной рожей.
Милая +
Псих какой-то. Ни о какой любви здесь и речи не может быть. Пример платонической любви - Петрарка с его поэзией. Как бы не назывался этот Кот, но ему лечиться следует. Серная кислота, хоть и разбавленная, способна сжечь любую органику, в т.ч. нанести непоправимый вред человеку. Надеюсь, врачам удастся помочь пострадавшей девушке.
piterez
Интересно как следователь будет квалифицировать преступление - покушение на убийство, мелкое хулиганство или умышленное нанесение вреда здоровью? Тут можно статей повыбирать от административки и более 6 лет. Факт, что теперь молодые люди, пострадав от рук изверга, будут еще долгие годы залечивать раны, а наше правосудие восстановительный период не учитывает...
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