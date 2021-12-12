Изменила платоническая возлюбленная. Плеснувшего кислотой в пару в центре Петербурга арестовали

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, 12 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 24-летнего Даниила Кота, в прошлом — Талибова Данияла Мустафаевича. Ему вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (112 УК).

Так квалифицировали ожог 11% тела, который получила 16-летняя девушка на набережной канала Грибоедова. Разбавленная водой серная кислота попала ей на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза. Досталось также её 18-летнему другу, накануне его выписали из больницы .

Кот-Талибов подтвердил, что за его действиями стояла месть неверной возлюбленной. «На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если никаких близких отношений не было, Даниил дополнил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он пытался покончить с собой», — рассказали в пресс-службе.



Попытка уйти из жизни оказалась неожиданно болезненной, и фигурант предпочёл ей следственный изолятор. Против ареста он не возражал, вменяемое признал и, как говорит, раскаялся.



Под стражу Даниила Кота определили до 8 января.