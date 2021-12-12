Юношу, пострадавшего от кислоты в центре Петербурга, выписали из больницы

Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 12 декабря, 18-летнего жителя Петербурга, доставленного с набережной канала Грибоедова, уже нет среди пациентов медучреждения. Его выписали накануне.



Юноша попал к медикам с ожогами лба, кисти и руки. Его 16-летняя подруга вечером 10 декабря была госпитализирована в Детскую городскую больницу №1. Девушку с химическим ожогом лица, глаз, шеи и рук ввели в медикаментозную кому, её состояние оценивается как тяжёлое.



Ожоги пара получила в пятницу около половины седьмого часа вечера на набережной канала Грибоедова, 86. В экстренные службы звонил молодой человек. По его словам, во время прогулки их атаковал неизвестный: плеснул из банки, предположительно, кислотой и сбежал.

