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Юношу, пострадавшего от кислоты в центре Петербурга, выписали из больницы

Молодого человека, который вместе с девушкой подвергся нападению ревнивца с кислотой в центре Петербурга, отпустили из больницы. Большая часть опасной жидкости попала на его подругу.

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Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 12 декабря, 18-летнего жителя Петербурга, доставленного с набережной канала Грибоедова, уже нет среди пациентов медучреждения. Его выписали накануне.

Юноша попал к медикам с ожогами лба, кисти и руки. Его 16-летняя подруга вечером 10 декабря была госпитализирована в Детскую городскую больницу №1. Девушку с химическим ожогом лица, глаз, шеи и рук ввели в медикаментозную кому, её состояние оценивается как тяжёлое.

Ожоги пара получила в пятницу около половины седьмого часа вечера на набережной канала Грибоедова, 86. В экстренные службы звонил молодой человек. По его словам, во время прогулки их атаковал неизвестный: плеснул из банки, предположительно, кислотой и сбежал.

По подозрению в нападении задержан 24-летний приезжий из Твери. По версии следствия, он пошёл на преступление, приревновав девушку. Полиция будет ходатайствовать о его аресте.

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Комментарии (2)

266900613
Девочкам связываться с инородцами опасно для жизни. Есть ведь уроки ОБЖ в школе, там и надо этому учить. И в семье надо воспитывать так, чтобы дети к ним и близко не подходили.
266079225
Ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич.
Собственно, что и требовалось доказать
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