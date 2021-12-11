Непобедимый чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер открыл в Петербурге свой зал

Как заявил сам именитый боксер, в клубе будут использоваться методики и программы, разработанные им самим на основе более чем 20-летнего опыта. Также Мейвезер провел открытую тренировку и сфотографировался со всеми желающими.



12 декабря Флойд Мейвезер откроет еще один клуб — уже в Москве.