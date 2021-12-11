Непобедимый чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер открыл в Петербурге свой зал

Как заявил сам именитый боксер, в клубе будут использоваться методики и программы, разработанные им самим на основе более чем 20-летнего опыта. Также Мейвезер провел открытую тренировку и сфотографировался со всеми желающими.
12 декабря Флойд Мейвезер откроет еще один клуб — уже в Москве.
Флойд Мейвезер — бронзовый призёр Олимпийских игр (1996), чемпион мира во второй полулёгкой весовой категории (версия WBC, 1998–2001 годы), лёгкой (версия WBC, 2002–2003 годы), первой полусредней (версия WBC, 2005 год), полусредней (версия IBF, 2006 год; версия IBO, 2006 год; версия WBC, 2006, 2007 и с 2011 года; версия WBA, с 2014 года; версия WBO, с 2015 года), первой средней (версия WBC, 2007 и с 2013 года; WBA, с 2012 года) весовых категориях. В целом за всю свою карьеру он победил 24 боксёров в борьбе за титул чемпиона мира. Лучший боксёр, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала Ring (2005–2007, 2013–2015). Обладатель званий «Боксёр года» (1998, 2007). По данным издания Sportrico, с состоянием 1,2 млрд долларов он занимает 6-е место в мире в рейтинге самых богатых спортсменов.