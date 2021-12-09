Научрук петербургского НИИ вакцин заявил, что в России пока не готовы прививать детей от COVID-19. Роспотребнадзору это не понравилось

Прививать детей от COVID-19 сейчас пока бессмысленно, в этой теме еще необходимо разбираться. Такое мнение выразил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Я предлагаю серьезно обсудить вакцинацию детей — у меня нет впечатления, что мы сейчас к этому готовы. Это дело тех, кто делает вакцину «Спутник», но с одной стороны говорят, что будут ее модифицировать под новый вариант, а детей мы начнем прививать старой. А смысл? Давайте сначала разберемся, что и как», — сказал он 9 декабря на конференции Роспотребнадзора в Петербурге (цитата по РБК).

