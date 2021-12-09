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Научрук петербургского НИИ вакцин заявил, что в России пока не готовы прививать детей от COVID-19. Роспотребнадзору это не понравилось

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Прививать детей от COVID-19 сейчас пока бессмысленно, в этой теме еще необходимо разбираться. Такое мнение выразил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Я предлагаю серьезно обсудить вакцинацию детей — у меня нет впечатления, что мы сейчас к этому готовы. Это дело тех, кто делает вакцину «Спутник», но с одной стороны говорят, что будут ее модифицировать под новый вариант, а детей мы начнем прививать старой. А смысл? Давайте сначала разберемся, что и как», — сказал он 9 декабря на конференции Роспотребнадзора в Петербурге (цитата по РБК).

Отмечается, что после выступления Зверева глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила его, однако призвала «соблюдать регламент» и назвала доклад специалиста «дискуссионным и небесспорным».

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал РБК слова Зверева, подчеркнув, что вакцина для подростков «Спутник М» эффективна против всех штаммов ковида, циркулирующих в России. При этом он добавил, что эффективность вакцин против варианта «омикрон» еще необходимо проверить.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что с начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заболевания коронавирусом у детей до 17 лет. Он отметил, что препарат против COVID-19 для подростков уже зарегистрирован, но вакцинация сугубо добровольна и зависит от решения родителей. В Петербурге, как писала «Фонтанка», вакцину для подростков 12–17 лет ждут в январе 2022 года.

Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу получили 400 подростков. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.

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Комментарии (7)

***_555
Запишут в иноагенты и враги народа.
А13579
Хорошо ещё, что пока только цензура, а не инквизиция, а то бы его на костре сожгли.
SERGEY111
Все таки прорывается правда и здоровая логика наружу вопреки запретам властей и рпн - не все еще там скурвились на почве деления людей на разные касты и сорта .
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