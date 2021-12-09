С начала года более 570 тысяч российских детей заболели ковидом. Это 9,5% от общего числа пациентов с этой инфекцией

С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заболевания коронавирусом у детей до 17 лет. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно
Также Салагай напомнил, что препарат против COVID-19 для подростков уже зарегистрирован, но вакцинация сугубо добровольна и зависит от решения родителей.
Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург ожидает поступление вакцины для подростков 12–17 лет «
Вакцина «Спутник М» для подростков прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу получили 400 человек. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра