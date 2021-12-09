С начала года более 570 тысяч российских детей заболели ковидом. Это 9,5% от общего числа пациентов с этой инфекцией

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5 % от всех случаев ковида за указанный период», — рассказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, цитирует представителя Минздрава 9 декабря ТАСС.

С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заболевания коронавирусом у детей до 17 лет. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Также Салагай напомнил, что препарат против COVID-19 для подростков уже зарегистрирован, но вакцинация сугубо добровольна и зависит от решения родителей.



Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург ожидает поступление вакцины для подростков 12–17 лет « Спутник М» в начале следующего года. Тогда же начнется вакцинация. Также в начале года стартуют клинические испытания вакцины для детей от 6 до 11 лет.

