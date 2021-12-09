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С начала года более 570 тысяч российских детей заболели ковидом. Это 9,5% от общего числа пациентов с этой инфекцией

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С начала года в России зафиксировали более 570 тысяч случаев заболевания коронавирусом у детей до 17 лет. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5 % от всех случаев ковида за указанный период», — рассказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, цитирует представителя Минздрава 9 декабря ТАСС.

Также Салагай напомнил, что препарат против COVID-19 для подростков уже зарегистрирован, но вакцинация сугубо добровольна и зависит от решения родителей.

Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург ожидает поступление вакцины для подростков 12–17 лет «Спутник М» в начале следующего года. Тогда же начнется вакцинация. Также в начале года стартуют клинические испытания вакцины для детей от 6 до 11 лет.

Вакцина «Спутник М» для подростков прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу получили 400 человек. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.

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Комментарии (3)

Гриб
Названия уже для всех придумали? Спутник Ю - юниор? Спутник - Д (детсад) /Спутник Я (ясли) и Спутник Г (грудничок)
тов
Заход на инъекции детям. Дети ковидом болеют легко и даже близко не умирают.

А вот появившиеся сейчас сердечные дефекты у детей уже пытались объяснить "глобальным потеплением".
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