Скучаете по лету? Учитесь у Диндин

«Она ещё совсем малышка — любит кувыркаться в сугробах, играть со снежками и кататься с горки. Посмотрите на это удивительное сочетание неуклюжести, гибкости и пластики!» — предлагают в зоопарке .

Панда Диндин из Московского зоопарка утром 9 декабря провела мастер-класс по любви к русской зиме. Её способности радоваться снегу стоит поучиться.

В Новой Москве минувшей ночью местами выпало до 10% месячной нормы осадков. А вот в самой Москве снег шел символический: на Балчуге — 0,4 мм, а на базовой метеостанции ВДНХ осадки вообще не зафиксированы, сообщает центр «Фобос».



В Петербурге обитатели Ленинградского зоопарка тоже радуются снегу. Например, лама Шарлотка увидела его первый раз в своей жизни.

