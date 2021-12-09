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Скучаете по лету? Учитесь у Диндин

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Панда Диндин из Московского зоопарка утром 9 декабря провела мастер-класс по любви к русской зиме. Её способности радоваться снегу стоит поучиться.

«Она ещё совсем малышка — любит кувыркаться в сугробах, играть со снежками и кататься с горки. Посмотрите на это удивительное сочетание неуклюжести, гибкости и пластики!» — предлагают в зоопарке.

Диндин — любимица москвичей. Зоопарк уже не раз показывал видеоролики, на которых она катается с горки и кувыркается в снегу, валяет ёлку и гоняет шину, принимает подарки и открытку в честь 8 Марта.

В Новой Москве минувшей ночью местами выпало до 10% месячной нормы осадков. А вот в самой Москве снег шел символический: на Балчуге — 0,4 мм, а на базовой метеостанции ВДНХ осадки вообще не зафиксированы, сообщает центр «Фобос».

В Петербурге обитатели Ленинградского зоопарка тоже радуются снегу. Например, лама Шарлотка увидела его первый раз в своей жизни.

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