Шарлотка в Петербурге знакомится со снегом

Молодая альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые в жизни увидела снег. Ей шесть с половиной месяцев, и это первая в её жизни зима.
«Поначалу реакция на снег маленькой альпаки была неоднозначной: Шарлотка испугалась, ведь сугробы совершенно изменили для неё привычный вид территории зоопарка. Но потом она пообвыкла, и снежинки уже стали интересной деталью прогулочного ландшафта. В снегу можно бегать и даже пробовать его на вкус!» — рассказывают в зоопарке.
Автор: vk.com/spbzoopark
Зимой у альпак отрастает длинная шерсть, и холода им не страшны. В их ежедневный рацион, состоящий обычно из травы и листьев, сотрудники зоопарка добавляют картошку, капусту, свёклу и морковь. «Много витаминов и полезных микроэлементов — секрет спокойствия и хорошего настроения Шарлотки и всей её семьи», — отмечают в зоопарке.
Посетители начали знакомиться с Шарлоткой в начале сентября, когда она набралась смелости и любопытства. Посмотрите, как она выглядела три месяца назад.