Шарлотка в Петербурге знакомится со снегом

Молодая альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые в жизни увидела снег. Ей шесть с половиной месяцев, и это первая в её жизни зима.



«Поначалу реакция на снег маленькой альпаки была неоднозначной: Шарлотка испугалась, ведь сугробы совершенно изменили для неё привычный вид территории зоопарка. Но потом она пообвыкла, и снежинки уже стали интересной деталью прогулочного ландшафта. В снегу можно бегать и даже пробовать его на вкус!» — рассказывают в зоопарке.

