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Ленинградский зоопарк вывел в свет малышку Шарлотку, но просит посетителей ее не пугать

Скриншот видео Ленинградского зоопарка
Скриншот видео Ленинградского зоопарка
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Маленькая альпака Шарли перестала бояться людей и с любопытством исследует территорию Ленинградского зоопарка даже в присутствии посетителей. Юную исследовательницу на прогулке показали на видео 10 сентября.

«Это большой шаг для такой маленькой красавицы, ведь раньше кроха была очень пугливой и соглашалась выходить, только когда на территории не было людей», — пишут в соцсетях зоопарка. Теперь подросшая Шарлотка смело гуляет по территории под присмотром кипера зоопарка, и «ее любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист». Малышка даже научилась перепрыгивать небольшие препятствия.

Если повезет, можно столкнуться с пушистой альпакой во время ее променада по зоопарку. Однако посетителей просят не пугать малышку, не подходить к ней слишком близко и всегда спрашивать у сотрудника, как правильно себя вести.

Скриншот видео Ленинградского зоопарка
Скриншот видео Ленинградского зоопарка

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