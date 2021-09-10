Маленькая альпака Шарли перестала бояться людей и с любопытством исследует территорию Ленинградского зоопарка даже в присутствии посетителей. Юную исследовательницу на прогулке показали на видео 10 сентября.

«Это большой шаг для такой маленькой красавицы, ведь раньше кроха была очень пугливой и соглашалась выходить, только когда на территории не было людей», — пишут в соцсетях зоопарка. Теперь подросшая Шарлотка смело гуляет по территории под присмотром кипера зоопарка, и «ее любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист». Малышка даже научилась перепрыгивать небольшие препятствия.