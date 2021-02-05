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Видеоурок по зимнему отдыху от Диндин. Московский зоопарк призвал расслабляться как панда

Пример пятничной релаксации продемонстрировала панда Диндин из Московского зоопарка. Видеозапись 5 февраля опубликовал столичный питомник на своей странице в Instagram.

Камеры сняли, как обитательница зверинца предаётся зимним развлечениям в своём вольере: она несколько раз резво скатывается с горки, а затем с наслаждением кувыркается в снегу.

«Впереди выходные. Катайтесь с горок, наслаждайтесь зимой — берите пример с нашей Диндин», — гласит подпись к ролику в аккаунте Московского зоопарка.

Ранее о зимних развлечениях медведицы Хаарчааны рассказал Ленинградский зоопарк. Его сотрудники опубликовали видео, на котором любимица посетителей резвится с игрушкой среди белых льдин, сковавших её бассейн.

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