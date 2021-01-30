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Чем заняться в воскресенье, показал петербургский зоопарк. Игривым настроением делится медведица Хаарчаана

Медведица Хаарчаана стала героиней нового ролика Ленинградского зоопарка. Видеозапись 30 января появилась на официальной странице городского зверинца в Instagram.

Как говорится в сообщении, в видео запечатлено, чем себя занимает знаменитая обитательница питомника в начале дня.

На опубликованных кадрах медведица лениво взаимодействует с любимой игрушкой среди белых льдин, сковавших её бассейн. Её гибкости можно только позавидовать.

В ноябре прошлого года Хаарчаане исполнилось 4 года. Главный символ городского зверинца поздравили из разных уголков России и других стран мира.

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