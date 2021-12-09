Крупнейшая база кино IMDb назвала самые популярные фильмы и сериалы в 2021 году

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database 8 декабря назвала по десятке самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Этот рейтинг основан на отслеживании интересов 200 миллионов пользователей сети в месяц по всему миру. Он не учитывает кассовые сборы или оценки критиков.



Самым популярным фильмом года признан блокбастер Дени Вильнева «Дюна», экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта о загадочном мире планеты-пустыни Арракис.



На втором месте — супергеройский комедийный боевик «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. История о том, как заключенные с паранормальными способностями участвуют в секретной операции, провалилась в прокате, но стала популярна в сети. Третье место рейтинга занял фантастический фильм «Вечные» Хлои Чжао о суперлюдях, тайно живущих на Земле.