Крупнейшая база кино IMDb назвала самые популярные фильмы и сериалы в 2021 году

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database 8 декабря назвала по десятке самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Этот рейтинг основан на отслеживании интересов 200 миллионов пользователей сети в месяц по всему миру. Он не учитывает кассовые сборы или оценки критиков.
Самым популярным фильмом года признан блокбастер Дени Вильнева «Дюна», экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта о загадочном мире планеты-пустыни Арракис.
На втором месте — супергеройский комедийный боевик «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. История о том, как заключенные с паранормальными способностями участвуют в секретной операции, провалилась в прокате, но стала популярна в сети. Третье место рейтинга занял фантастический фильм «Вечные» Хлои Чжао о суперлюдях, тайно живущих на Земле.
Первое место в рейтинге сериалов заняло шоу «Ванда/Вижн» о паре супергероев из вселенной Marvel. Этот мини-сериал был номинирован на премию «Эмми» 23 раза. Второе место занял сериал «Локи» — приключенческая шестисерийная одиссея скандинавского бога обмана и одного из самых любимых зрителями антигероев киновселенной Marvel, его сняла режиссер Sex Education Кейт Херрон. На третьем месте — нашумевший южнокорейский сериал «Игры кальмаров» режиссера Хван Дон Хёка о жестоких играх ради денежного выигрыша.
Полный рейтинг популярности IMDb 2021 выглядит так:
Фильмы
1. «Дюна»;
2. «Отряд самоубийц»;
3. «Вечные»;
4. «Мортал Комбат»;
5. «Лига справедливости»;
6. «Годзилла против Конга»;
7. «Черная вдова»;
8. «Армия мертвецов»;
9. «Круэлла»;
10. «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Сериалы
1. «ВандаВижн» (Disney+);
2. «Локи» (Disney+);
3. «Игра в кальмара» (Netflix);
4. «Сокол и Зимний солдат» (Disney+);
5. «Бриджертоны» (Netflix);
6. «Ходячие мертвецы» (AMC);
7. «Мейр из Исттауна» (HBO);
8. «Тень и кость» (Netflix)
9. «Кобра Кай» (Netflix);
10. «Люцифер» (Netflix).