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Крупнейшая база кино IMDb назвала самые популярные фильмы и сериалы в 2021 году

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Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database 8 декабря назвала по десятке самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Этот рейтинг основан на отслеживании интересов 200 миллионов пользователей сети в месяц по всему миру. Он не учитывает кассовые сборы или оценки критиков.

Самым популярным фильмом года признан блокбастер Дени Вильнева «Дюна», экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта о загадочном мире планеты-пустыни Арракис.

На втором месте — супергеройский комедийный боевик «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. История о том, как заключенные с паранормальными способностями участвуют в секретной операции, провалилась в прокате, но стала популярна в сети. Третье место рейтинга занял фантастический фильм «Вечные» Хлои Чжао о суперлюдях, тайно живущих на Земле.

Первое место в рейтинге сериалов заняло шоу «Ванда/Вижн» о паре супергероев из вселенной Marvel. Этот мини-сериал был номинирован на премию «Эмми» 23 раза. Второе место занял сериал «Локи» — приключенческая шестисерийная одиссея скандинавского бога обмана и одного из самых любимых зрителями антигероев киновселенной Marvel, его сняла режиссер Sex Education Кейт Херрон. На третьем месте — нашумевший южнокорейский сериал «Игры кальмаров» режиссера Хван Дон Хёка о жестоких играх ради денежного выигрыша.

Полный рейтинг популярности IMDb 2021 выглядит так:

Фильмы

1. «Дюна»;

2. «Отряд самоубийц»;

3. «Вечные»;

4. «Мортал Комбат»;

5. «Лига справедливости»;

6. «Годзилла против Конга»;

7. «Черная вдова»;

8. «Армия мертвецов»;

9. «Круэлла»;

10. «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Сериалы

1. «ВандаВижн» (Disney+);

2. «Локи» (Disney+);

3. «Игра в кальмара» (Netflix);

4. «Сокол и Зимний солдат» (Disney+);

5. «Бриджертоны» (Netflix);

6. «Ходячие мертвецы» (AMC);

7. «Мейр из Исттауна» (HBO);

8. «Тень и кость» (Netflix)

9. «Кобра Кай» (Netflix);

10. «Люцифер» (Netflix).

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Комментарии (1)

Гриб
Похоже тут не сказано главное, какая возрастная категория данного рейтинга IMDB? Похоже, что все очевидно.Полагаю, что условно с 13 до 25:)
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