Осталось пять дней. Маленькой Софии срочно требуются дорогие лекарства

Маленькой Софии всего 6 лет. А позади уже семь операций на сердце. Диагноз «врождённый порок сердца» был поставлен во время беременности, но уже слишком поздно. За сопровождение сложных родов взялись специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова . И сразу после рождения малышке была проведена первая операция на открытом сердце.

Врождённый порок оказался слишком тяжёлым. Вдобавок у девочки артрезия лёгочной артерии. Это значит, что между правым и левым желудочком сердца нет прямого сообщения. Также отсутствует кровоснабжение между сердцем и лёгочной артерией. А после нескольких дней на ИВЛ развился ещё и стеноз гортани.



В дальнейшем Софии было проведено еще шесть операций. После последней малышка стала отекать, синеть, появилась сильнейшая одышка даже в состоянии покоя. Виной этому стало крайне высокое давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у Софии оно превышает 100. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце.



Врачи НМИЦ провели консилиум и назначили эффективные препараты, понижающие лёгочное давление. На фоне их приёма состояние девочки значительно улучшилось. Она начала гулять, общаться с подругами.



Препараты «Траклир ДТ» и «Ревацио» должны выдавать льготно. Так и происходило до начала ноября, когда выдача лекарств прекратилась. Перебои были и раньше, но сейчас лекарства не выдают совсем.

