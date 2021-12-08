«Омикрон» нейтрализуют три дозы вакцины Pfizer/BioNTech

Компании Pfizer и BioNTech утверждают, что нейтрализовать новый штамм коронавируса «омикрон» можно тремя дозами их вакцины. Об этом 8 декабря со ссылкой на заявление компаний сообщает «Интерфакс».

Разработчики вакцины ссылаются на предварительные лабораторные исследования, отмечая, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения третьей — бустерной — дозы вакцины, нейтрализовала «омикрон» в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других, более ранних вариантов коронавируса.



Уточняется, что двух доз Pfizer/BioNTech «может быть недостаточно для защиты от инфицирования вариантом «омикрон». При этом производители лекарств продолжают разработку вакцины специально против нового штамма, которая может стать доступной уже в марте 2022 года.

Ранее о способности «омикрона» преодолевать защиту организма от известных вакцин со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья сообщила западная пресса. 8 декабря стало известно, что «омикрон» быстрее других штаммов спускается в легкие и вызывает пневмонию. Штамм «омикрон» был выявлен несколько дней назад в ЮАР. Среди прибывших в Россию из ЮАР госпитализированы уже 24 человека.

«Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», — заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

