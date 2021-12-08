«Рога и копыта не вырастают». В «Векторе» рассказали о симптомах «омикрона»

Симптомы при штамме «омикрон» коронавируса незначительно отличаются от обычного течения COVID-19. Об этом 8 декабря РИА Новости заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.



«Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Семенов.



Он уточнил, что стандартные симптомы «омикрона» — такие же, как при любой респираторной инфекции: температура, кашель, головная боль. Семенов добавил, что по некоторым данным болеют этим штаммом легче, чем предыдущими, однако эта информация требует проверки.

