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«Частично, но эффективна». Вакцина Pfizer защищает от «омикрона»

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Вакцина против коронавируса Pfizer защищает от нового штамма «омикрон» — правда, частично. К такому выводу пришли ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения, пишет 8 декабря Bloomberg.

Оказалось, что препарат менее эффективен против «омикрона», чем против предыдущих мутаций вируса, но антитела у привитых всё же остаются. Ученые полагают, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту.

Напомним, в Австралии обнаружили уже мутировавший вариант «омикрона». В России его официально подтвердили у двух человек, глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала усиление санитарного контроля.

Ранее вирусолог РАН Сергей Нетесов в интервью радио Sputnik заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «омикрон».

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Комментарии (3)

VKuser54628618
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всего на свете, только не одобрена ВОЗ, как так,...
vader
Какая разница, эффективна или нет против вируса, от которого максимально плохие последствия - першение в горле и насморк?
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