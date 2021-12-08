«Частично, но эффективна». Вакцина Pfizer защищает от «омикрона»

Вакцина против коронавируса Pfizer защищает от нового штамма «омикрон» — правда, частично. К такому выводу пришли ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения, пишет 8 декабря Bloomberg.



Оказалось, что препарат менее эффективен против «омикрона», чем против предыдущих мутаций вируса, но антитела у привитых всё же остаются. Ученые полагают, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту.



Напомним, в Австралии обнаружили уже мутировавший вариант «омикрона». В России его официально подтвердили у двух человек, глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала усиление санитарного контроля.

