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В Австралии выявили мутировавший «омикрон»

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Ученые из Австралии рассказали о выявлении варианта штамма коронавируса «омикрон».

«Международная организация здравоохранения изменила классификацию «омикрон» на два варианта. Обе из них обнаружили в Квинсленде», — сообщает 8 декабря ABC со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Иветт д'Ат.

По ее словам, у прилетевшего из ЮАР мужчины обнаружили новую вариацию вируса, которая «немного отличается генетически» от классического «омикрона». Информация об этом была передана в ВОЗ.

Глава регионального Минздрава призвала ввести новые ограничительные меры.

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Комментарии (4)

Альтруист-2
Слушайте, мы локдаунами разве что способны выиграть одну-две недели. Возможно, это принципиально для медиков но не сильно спасет.

В современном мире, где не прекращается авиасообщение (грузовое, почта, и тп.), другие оперативные перевозки, - невозможно, запретив туризм, отгородиться от пандемии. Шведы до сих пор продолжают эксперимент, при котором ничего не закрывается - и особой катастрофы так и не видно.

Првиваться надо, это хоть какой-то инструмент
Cashmare
австралийцам ваще пофигу должно быть, у них там всё смертельное, вирусом больше, вирусом меньше )
hedgehog_
мы опять все умрем. какая досада. париж так и не увидел
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