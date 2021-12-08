В Австралии выявили мутировавший «омикрон»

Ученые из Австралии рассказали о выявлении варианта штамма коронавируса «омикрон».



«Международная организация здравоохранения изменила классификацию «омикрон» на два варианта. Обе из них обнаружили в Квинсленде», — сообщает 8 декабря ABC со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Иветт д'Ат.



По ее словам, у прилетевшего из ЮАР мужчины обнаружили новую вариацию вируса, которая «немного отличается генетически» от классического «омикрона». Информация об этом была передана в ВОЗ.



Глава регионального Минздрава призвала ввести новые ограничительные меры.

