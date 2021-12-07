Среди прибывших в Россию из ЮАР госпитализированы уже 24 человека

В стационарах находятся уже 24 человека, прибывших в Россию из ЮАР, в обсерваторе их под сотню. Об этом 7 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Из общего количества приезжих — там почти под сотню — госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — сказала Попова интервью на канале «Россия 1».



Глава санитарного ведомства отметила, что число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днем. Пока среди заболевших подтверждены два случая заражения штаммом «омикрон».

