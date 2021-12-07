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Среди прибывших в Россию из ЮАР госпитализированы уже 24 человека

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В стационарах находятся уже 24 человека, прибывших в Россию из ЮАР, в обсерваторе их под сотню. Об этом 7 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из общего количества приезжих — там почти под сотню — госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — сказала Попова интервью на канале «Россия 1».

Глава санитарного ведомства отметила, что число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию нарастает день за днем. Пока среди заболевших подтверждены два случая заражения штаммом «омикрон».

Ранее Роспотребнадзор анонсировал усиление санитарного контроля из-за «омикрона». Новый штамм везут в Россию из 50 стран.

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Комментарии (2)

sench99
Этот "штамм" уже, скорее всего, у 5 из 5-ти..Достали уже
igoruha
Похоже, что этот штамм уже у нас, и его распространение лишь вопрос времени. К новому году начнётся. Каникулы, встречи, поездки. Пик заболеваемости в январе-феврале. Как и предсказывают. В самое депрессивное время.
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