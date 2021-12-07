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Роспотребнадзор анонсировал усиление санитарного контроля из-за «омикрона». Новый штамм везут в Россию из 50 стран

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об усиленном контроле на границе России из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

«В связи с выявлением и циркуляцией нового варианта вируса Роспотребнадзором усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу», — заявила 7 декабря Попова на совещании оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, пограничники тщательно проверяют отметки по выезде из стран с высокой заболеваемостью. Сотрудники надзорного ведомства уже разместили в обсерваторе вернувшихся из ЮАР. Во всех выявленных случаях проводятся дополнительные исследования.

«Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран [откуда новый штамм может быть завезен в РФ], могут привезти в страну новый коронавирус», — отметила Попова.

При этом глава надзорного ведомства заметила снижение заболеваемости COVID-19 в России.

Новый штамм, который выявили на юге Африки, уже зафиксировали у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

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Комментарии (4)

265056402
вроде писали, что его летальность никакая, он как вакцина, созданная природой. Этот омикрон - нарушитель, срочно поймать. А то как же маски и спутники и коды. Щас весь театр испортит
teodor
Вызывайте жителей планеты омикрон-6 пусть прилетят и съедят теток в красных мундирах!)
Cashmare
нельзя допускать новый штамм, а то им все легко
быстро переболеют, получат курокоды, а куда цистерны пойла тогда девать, в канаву штоле? велено не пущать!
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