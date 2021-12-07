Роспотребнадзор анонсировал усиление санитарного контроля из-за «омикрона». Новый штамм везут в Россию из 50 стран

По ее словам, пограничники тщательно проверяют отметки по выезде из стран с высокой заболеваемостью. Сотрудники надзорного ведомства уже разместили в обсерваторе вернувшихся из ЮАР. Во всех выявленных случаях проводятся дополнительные исследования.

«В связи с выявлением и циркуляцией нового варианта вируса Роспотребнадзором усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу», — заявила 7 декабря Попова на совещании оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об усиленном контроле на границе России из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

«Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран [откуда новый штамм может быть завезен в РФ], могут привезти в страну новый коронавирус», — отметила Попова.



При этом глава надзорного ведомства заметила снижение заболеваемости COVID-19 в России.



Новый штамм, который выявили на юге Африки, уже зафиксировали у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

