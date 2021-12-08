QR-коды, «омикрон», авария на шахте «Листвяжная» — главные события ноября для россиян. Опрос

Главными событиями ноября 2021 года, которые запомнились россиянам, прежде всего стали события, связанные с коронавирусом. О QR-кодах и новом штамме «омикрон» сказали 16% граждан РФ, сообщает 8 декабря «Левада-центр»* (НКО, включенное в реестр Минюста как выполняющее функции иностранного агента. — Прим. ред. ).

«В прошлом месяце о событиях, связанных с COVID-19, говорил 21% россиян», — отмечают социологи. 7 декабря независимая от государства служба социологии рассказала, что против QR-кодов в транспорте выступают 76% россиян.

15% россиян назвали главным событием ноября аварию на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек.



На третьем месте с 9% у россиян в ноябре стоят «личные события». 8% - у переписи и отставки главы ФСИН. Далее идет «миграционный кризис на белорусско-польской границе» (5%). По 4% россиян отметили «обострение конфликта между Россией и Украиной» и смерти известных граждан (Гаркалин, Русланова, Градский).



Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года среди 1 603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.



8 декабря Заксобрание Петербурга одобрило правительственный законопроект о введении QR-кодов. Выразить своё отношение к QR-кодированию можно в голосовании, которое открыто в паблике «Фонтанки» в VK.



* АНО «Левада-Центр» внесено Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

