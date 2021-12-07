На «Листвяжной» продолжается поиск погибших. Необследованными остаются ещё 890 метров шахты

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются поисковые работы, не обследованы последние 890 метров горных выработок, сообщили утром 7 декабря в МЧС РФ.



В ведомстве уточнили, что в смену на объекте работают от четырёх до шести отделений горноспасателей. Работы по откачке воды, отбору проб воздуха, восстановлению вентиляционных сооружений ведутся круглосуточно. Газовая обстановка остаётся стабильной.



«Фонтанка» писала, что, по последним данным, в шахте остаются 29 погибших. Спасатели знают о местонахождении 14 тел, поиск ещё 15 продолжается.

