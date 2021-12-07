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На «Листвяжной» продолжается поиск погибших. Необследованными остаются ещё 890 метров шахты

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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются поисковые работы, не обследованы последние 890 метров горных выработок, сообщили утром 7 декабря в МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в смену на объекте работают от четырёх до шести отделений горноспасателей. Работы по откачке воды, отбору проб воздуха, восстановлению вентиляционных сооружений ведутся круглосуточно. Газовая обстановка остаётся стабильной.

«Фонтанка» писала, что, по последним данным, в шахте остаются 29 погибших. Спасатели знают о местонахождении 14 тел, поиск ещё 15 продолжается.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. В результате погиб 51 человек. Обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают, суд заключил их под стражу.

Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц того, в каких условиях проходили работы. Топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и Геннадий Алексеев в ответ на критику президента, в отличие от своих подчиненных, заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».

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