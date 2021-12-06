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СК показал, как выглядит шахта «Листвяжная» после взрыва

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Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как рассказали 6 декабря в пресс-службе СК, назначены и проводятся свыше 60 судебных экспертиз.

Сейчас, спустя почти две недели после трагедии, правоохранители все еще работают на месте ЧП, в том числе осматривают саму шахту.

Автор: СК России

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. В результате погиб 51 человек. Обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают, суд заключил их под стражу.

Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц того, в каких условиях проходили работы.

Топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и Геннадий Алексеев в ответ на критику президента, в отличие от своих подчиненных, заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Да нормально кабинеты выглядят. И не скажешь, что там хлопок(тм) происходил..
ДуремарСПб.
Не выйдете сами на себя случайно.
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