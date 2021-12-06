СК показал, как выглядит шахта «Листвяжная» после взрыва

Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как рассказали 6 декабря в пресс-службе СК, назначены и проводятся свыше 60 судебных экспертиз.



Сейчас, спустя почти две недели после трагедии, правоохранители все еще работают на месте ЧП, в том числе осматривают саму шахту.

