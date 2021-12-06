СК показал, как выглядит шахта «Листвяжная» после взрыва

Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как рассказали 6 декабря в пресс-службе СК, назначены и проводятся свыше 60 судебных экспертиз.
Сейчас, спустя почти две недели после трагедии, правоохранители все еще работают на месте ЧП, в том числе осматривают саму шахту.
Автор: СК России
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. В результате погиб 51 человек. Обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают, суд заключил их под стражу.
Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц того, в каких условиях проходили работы.
Топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и Геннадий Алексеев в ответ на критику президента, в отличие от своих подчиненных, заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».