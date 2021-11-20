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В Москве от осложнений коронавируса скончался артист Валерий Гаркалин

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Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в больнице, куда он попал с коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

О том, что Гаркалин оказался в больнице в Коммунарке с коронавирусом, стало известно 5 октября. В ГИТИСе заявляли, что артист чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Однако со временем его состояние ухудшилось. 6 ноября сообщалось, что у актера случился спонтанный пневмоторакс, ему провели экстренную операцию.

Гаркалину было 67 лет. Он снимался в фильмах «Ширли-мырли», «Детки напрокат», в сериале «Моя прекрасная няня» и других. В 2008 году получил звание народного артиста России.

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