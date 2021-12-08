Спикер ЗакСа Бельский не увидел политического мотива в деле экс-главы Калининского района Ивана Громова

«Я бы не хотел комментировать ситуацию с Иваном Александровичем. Для этого есть правоохранительные органы. Я никакой политики не вижу. Они разберутся, я думаю, что дадут все ответы на вопросы, которые есть», — сказал Бельский.



Ивана Громова уволили с поста главы Калининского района 6 декабря, в этом кресле чиновник не успел просидеть и месяца. «Снежная» версия отставки не подтвердилась: 7 декабря Громова и его брата Павла задержали. Накануне суд отправил Ивана Громова в СИЗО на два месяца в рамках расследования дела о мошенничестве. «Фонтанка» подробно рассказывала, что известно об этом деле.

