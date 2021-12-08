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Спикер ЗакСа Бельский не увидел политического мотива в деле экс-главы Калининского района Ивана Громова

В деле бывшего главы Калининского и Петроградского районов Ивана Громова нет политических мотивов. Такое мнение 8 декабря на брифинге в Мариинском дворце высказал спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

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«Я бы не хотел комментировать ситуацию с Иваном Александровичем. Для этого есть правоохранительные органы. Я никакой политики не вижу. Они разберутся, я думаю, что дадут все ответы на вопросы, которые есть», — сказал Бельский.

Ивана Громова уволили с поста главы Калининского района 6 декабря, в этом кресле чиновник не успел просидеть и месяца. «Снежная» версия отставки не подтвердилась: 7 декабря Громова и его брата Павла задержали. Накануне суд отправил Ивана Громова в СИЗО на два месяца в рамках расследования дела о мошенничестве. «Фонтанка» подробно рассказывала, что известно об этом деле.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Не согласен! Есть совершенно очевидный политмотив. Иван - член ЕР. Значит, политмотив есть. Преследуют членов этой партии. Можно убедиться, просмотрев последние дела против чиновников.
AndrewBarsik
Да вообщем-то никто не увидел в этом деле политических мотивов. Последнее время оторванные от жизни, живущие в придуманной ими реальности чиновники отвечают не на те вопросы, которые интересуют людей, а на те, которые сами придумывают. Сам придумал чушь, сам её опроверг и зачем-то это рассказал журналистам. Цирк!!!
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