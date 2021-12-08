ОНК: Арестованный ректор Шанинки готов сотрудничать со следствием

Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев заявил о готовности сотрудничать со следствием, однако вину свою не признает. Об этом со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы 8 декабря сообщает РИА Новости.
«Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает», — уточнили в ОНК.
Напомним, ранее в наблюдательной комиссии заявили, что арестованному ректору Шанинки срочно требуется операция на ноге.
В конце ноября почти 60 академиков и членов-корреспондентов РАН обратились к президенту РФ с просьбой смягчить Зуеву меру пресечения. Они заявили, что каждый день в СИЗО «несет непосредственную угрозу его жизни и здоровью».