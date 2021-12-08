ОНК: Арестованный ректор Шанинки готов сотрудничать со следствием

Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев заявил о готовности сотрудничать со следствием, однако вину свою не признает. Об этом со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы 8 декабря сообщает РИА Новости.



«Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает», — уточнили в ОНК.



Напомним, ранее в наблюдательной комиссии заявили, что арестованному ректору Шанинки срочно требуется операция на ноге.

