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ОНК: Арестованный ректор Шанинки готов сотрудничать со следствием

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Арестованный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев заявил о готовности сотрудничать со следствием, однако вину свою не признает. Об этом со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы 8 декабря сообщает РИА Новости.

«Зуев нам сказал, что не понимает смысл его содержания в следственном изоляторе. Он готов сотрудничать со следствием, но вину свою не признает», — уточнили в ОНК.

Напомним, ранее в наблюдательной комиссии заявили, что арестованному ректору Шанинки срочно требуется операция на ноге.

В конце ноября почти 60 академиков и членов-корреспондентов РАН обратились к президенту РФ с просьбой смягчить Зуеву меру пресечения. Они заявили, что каждый день в СИЗО «несет непосредственную угрозу его жизни и здоровью».

Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд отменил это решение и отправил ректора Шанинки в СИЗО.

Сергей Зуев является фигурантом в деле бывшего вице-президента Сбербанка, а также экс замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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