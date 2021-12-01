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ОНК: арестованному ректору Шанинки Зуеву срочно нужна операция на ногу

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Арестованному по делу о мошенничестве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу. Об этом 1 декабря заявил член московской ОНК, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то, что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же, он нуждается в срочной операции на ногу», — цитирует правозащитника РИА Новости.

По словам Хуруджи, в изоляторе Зуев ходит с тростью, а на встречу с членами комиссии его якобы не выводили около полутора часов. В СИЗО задержку объяснить не смогли, рассказал правозащитник.

Ранее почти 60 академиков и членов-корреспондентов РАН обратились к президенту РФ с просьбой смягчить Зуеву меру пресечения. Они заявили, что каждый день в СИЗО «несет непосредственную угрозу его жизни и здоровью».

Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд отменил это решение и отправил ректора Шанинки в СИЗО.

Зуев является фигурантом в деле бывшего вице-президента Сбербанка, а также экс замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Комментарии (1)

ahma
нужна операция на ногу? нужна операция на ногE?
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