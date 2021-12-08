Помощник президента России Ушаков заявил, что об отправке войск РФ в Украину «даже речи не было»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время переговоров Владимира Путина и главы США Джо Байдена «даже речи не было» о возможности отправки российских войск в Украину.



«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом», — 8 декабря процитировало Ушакова ТАСС.

Во время брифинга 7 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал: США не считают, что Россия «хочет вторгнуться» на территорию Украины. Он отметил, что американский лидер лишь изложил президенту России последствия таких действий.