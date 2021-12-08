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Помощник президента России Ушаков заявил, что об отправке войск РФ в Украину «даже речи не было»

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время переговоров Владимира Путина и главы США Джо Байдена «даже речи не было» о возможности отправки российских войск в Украину.

«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом», — 8 декабря процитировало Ушакова ТАСС.

Во время брифинга 7 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал: США не считают, что Россия «хочет вторгнуться» на территорию Украины. Он отметил, что американский лидер лишь изложил президенту России последствия таких действий.

В качестве одного из вариантов рассматривается полная изоляция России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения.

Немецкая газета Bild опубликовала схему «военного вторжения» на Украину, которое Россия будто бы готовит в начале 2022 года. По данным источников медиа, наступление произойдет в конце января — начале февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал подобные материалы западных СМИ целенаправленными «сливами» информации.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Они уже сами себе не верят,опг озеро.
265869937
Хорошо ж Байден мелкого испугал, во какие речи пошли
Редиcка
То "в Украину", то "на Украину". Вы там определитесь уже с предлогами.
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