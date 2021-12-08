США не считают, что Россия хочет «напасть» на Украину

США не считают, что Россия хочет вторгнуться на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга 7 декабря заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что американский лидер лишь изложил президенту России последствия таких действий.

Общение Владимира Путина и Джо Байдена проходило в закрытом режиме по защищенному каналу связи и длилось два часа. «Он прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы <...> и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», — сказал Салливан (цитата по РИА Новости).