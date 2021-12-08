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США не считают, что Россия хочет «напасть» на Украину

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США не считают, что Россия хочет вторгнуться на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга 7 декабря заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что американский лидер лишь изложил президенту России последствия таких действий.

Общение Владимира Путина и Джо Байдена проходило в закрытом режиме по защищенному каналу связи и длилось два часа. «Он прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы <...> и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», — сказал Салливан (цитата по РИА Новости).

В качестве одного из вариантов рассматривается полная изоляция России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения.

Президент России во время переговоров с главой США заявил, что РФ заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении. Байден акцентировал внимание на якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинских границ.

До этого немецкая газета Bild опубликовала схему «военного вторжения» на Украину, которое Россия будто бы готовит в начале 2022 года. По данным источников медиа, наступление произойдет в конце января — начале февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал подобные материалы западных СМИ целенаправленными «сливами» информации.

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Комментарии (10)

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Четко сказано, вторгнитесь и вам оппа, мы об этом постараемся. А то что сейчас ура патриоты блеют, ну так, кому же хочется признавать свою беспомощность?
Савва Морозов
Они там между собой не могут договориться. Нулланд и Блинкин - одно, а Салливан - противоположное им. Уровень развития первых - как у Псаки.
ДуремарСПб.
Это путинское дно.
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