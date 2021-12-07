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США рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения

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США вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, который будет иметь последствия для бизнеса и населения. Об этом 7 декабря заявили в Госдепартаменте. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, эти меры могут быть применены в случае «вторжения» на Украину.

Также одним из рычагов давления назван «Северный поток — 2». Вашингтон ожидает, что он будет остановлен в случае военной эскалации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и их европейские союзники оценивают санкции, направленные против крупнейших банков России, и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.

Президенты США и России ранее провели переговоры, которые продлились два часа. Общение лидеров проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находился в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.

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Комментарии (21)

***_555
Похоже, в ОРДЛО что-то намечалось.
Редиcка
Что значит "в случае «вторжения» на Украину"?
Они что, Крым считают российским?
Рассказали бы лучше, что бы они сделали, если бы Россия вернула Крым. Интересно же узнать, какие у них пряники.
Савва Морозов
Даже Алексашенко, сегодня на Эхе сказал, что Блумберг пишет безграмотную ересь. А Нуланд только печеньки раздавать.
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