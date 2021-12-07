США рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения

США вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, который будет иметь последствия для бизнеса и населения. Об этом 7 декабря заявили в Госдепартаменте. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, эти меры могут быть применены в случае «вторжения» на Украину.

Также одним из рычагов давления назван «Северный поток — 2». Вашингтон ожидает, что он будет остановлен в случае военной эскалации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и их европейские союзники оценивают санкции, направленные против крупнейших банков России, и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.

