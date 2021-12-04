«Начало конца этого кошмара». Эксперт рассказал, что с «омикроном» могла стартовать завершающая стадия пандемии

Появление штамма коронавируса «омикрон» может означать, что наступает финальная стадия пандемии. Об этом 3 декабря заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.



«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать», — заявил он в эфире радио «Говорит Москва» (цитата по РИА Новости).

По словам эксперта, «омикрон» заразнее предыдущих версий вируса, но вызывает болезнь в более легкой форме и не дает опасных поражений легких. Это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний.

