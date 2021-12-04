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«Начало конца этого кошмара». Эксперт рассказал, что с «омикроном» могла стартовать завершающая стадия пандемии

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Появление штамма коронавируса «омикрон» может означать, что наступает финальная стадия пандемии. Об этом 3 декабря заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать», — заявил он в эфире радио «Говорит Москва» (цитата по РИА Новости).

По словам эксперта, «омикрон» заразнее предыдущих версий вируса, но вызывает болезнь в более легкой форме и не дает опасных поражений легких. Это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний.

Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» обнаружен в 38 странах. Также организация отмечала, что смертей от нового штамма пока не зарегистрировали.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре. В России заболеваний «омикроном» пока не выявлено.

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Комментарии (7)

Alex000
А где кошмар-то был? В головах?
michailPotapov
Педиологи вас ждет западный институт и премия в 1 миллион евро если покажете им в микроскоп или научно докажете существование Барановируса
263784231
Скорей бы уже пятнадцатое плато после четырнадцатой волны настало - сколько можно, в конце концов! Надоело же маску постоянно штопать в районе выброса своего углеродного следа...
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