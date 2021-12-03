Мурашко: Россия запросила образцы «омикрона»

Глава Минздрава РФ рассказал о запросе на получение образцов нового штамма коронавируса.



«Отправили запрос на получение образца «омикрон»-штамма коронавируса», — цитирует заявление Михаила Мурашко 3 декабря РИА Новости.



По его словам, в России пока не выявлено случаев заражения новой вариацией коронавируса.



Министр здравоохранения констатировал, что заболеваемость COVID-19 в России пошла на спад. При этом он заметил, что «болеет еще много людей».



Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

