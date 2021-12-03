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Мурашко: Россия запросила образцы «омикрона»

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Глава Минздрава РФ рассказал о запросе на получение образцов нового штамма коронавируса.

«Отправили запрос на получение образца «омикрон»-штамма коронавируса», — цитирует заявление Михаила Мурашко 3 декабря РИА Новости.

По его словам, в России пока не выявлено случаев заражения новой вариацией коронавируса.

Министр здравоохранения констатировал, что заболеваемость COVID-19 в России пошла на спад. При этом он заметил, что «болеет еще много людей».

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Как так?!! Ведь уже всё исследовано и доказано, что первая в мире вакцина от него наверное(тм) спасает!!! :))
тов
Пока не привезли омикрон, нет повода объявлять обязательную вакцинацию. Поэтому запросили образцы для распространения в массах.

Ну и когда война с украиной начнется, тоже будет повод сразу из за беженцев обязательную объявить.

Но и контролировать станет сложнее. Беженцы народ простой, контролеры могут сильно пострадать и поувольняться.

Неужели армия будет проверять посадку в автобусы, трамваи и троллейбусы?

И еще при этом все должны быть счастливы по клаусу швабу?
Brit
Скоро сами привезут. Из Куршавеля с новогодней тусни.
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