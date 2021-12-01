Штамм «омикрон» выявили в Африке еще в октябре

Нигерийские власти рассказали о выявлении новой вариации коронавируса за несколько недель до официального признания



«Первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон» были выявлены у приехавших в Нигерию в октябре», — сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями в Нигерии.



Специалисты из страны на западе Африки делают вывод, что «омикрон» начал циркулировать задолго до официального обнаружения в Южной Африке в конце ноября. В Нигерии недавно выявили еще два случая заражения новым штаммом у приехавших из ЮАР.

