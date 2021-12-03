Не так страшен «омикрон». ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от нового штамма COVID-19

Такое ощущение что они даже расстроились что ни одной смерти нет ) И расстраиваются что вакцины не действуют. А неопределенность в том что не понятно куда девать все произведенные вакцины - надо обязательно их успеть вколоть до того как безопасный как страшный но не летальный омикрон вытеснит дельту и станет ковид обычным ОРЗ.