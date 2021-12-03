Не так страшен «омикрон». ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии смертей от новой вариации коронавируса «омикрон».
«Не было выявлено ни одного летального случая, связанного со штаммом «омикрон», — говорится 3 декабря в докладе ВОЗ.
В организации обеспокоены «значительной неопределенностью» по поводу возможности вариации распространяться и уходить от действия вакцин.
Ранее в ВОЗ допустили «всплески» COVID-19 из-за нового штамма.
Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре. В России заболеваний «омикроном» пока не выявлено.