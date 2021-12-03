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Не так страшен «омикрон». ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от нового штамма COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии смертей от новой вариации коронавируса «омикрон».

«Не было выявлено ни одного летального случая, связанного со штаммом «омикрон», — говорится 3 декабря в докладе ВОЗ.

В организации обеспокоены «значительной неопределенностью» по поводу возможности вариации распространяться и уходить от действия вакцин.

Ранее в ВОЗ допустили «всплески» COVID-19 из-за нового штамма.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре. В России заболеваний «омикроном» пока не выявлено.

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Комментарии (11)

vader
А в Англии истерика только набирает обороты. Им, похоже, уже все равно, какие там штаммы и есть ли они вообще. Теперь вакцинировать будут раз в три месяца, причем народ реально в очереди записывается. Все в масках добровольно, в метро боятся зайти. Никакие откровения ВОЗ на них уже не действуют, удила закусили.
266413104
Чудо чудесное
Торин Д
Такое ощущение что они даже расстроились что ни одной смерти нет ) И расстраиваются что вакцины не действуют. А неопределенность в том что не понятно куда девать все произведенные вакцины - надо обязательно их успеть вколоть до того как безопасный как страшный но не летальный омикрон вытеснит дельту и станет ковид обычным ОРЗ.
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