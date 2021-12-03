FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

ВОЗ: «Омикрон»-штамм обнаружили в 38 странах

7
Печать

Новый штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 38 странах. Об этом 3 декабря заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы получили сообщения [о наличии «омикрон»-варианта] из 38 стран», — сказала она (цитата по ТАСС). При этом она отметила, что в мире по-прежнему доминирует штамм «дельта».

По словам Керкхове, заболевшие «омикрон»-штаммом переносят инфекцию в различной степени тяжести — «от легких до тяжелых». Также неизвестно, как воздействуют на эту разновидность имеющиеся вакцины от COVID-19.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии смертей от новой вариации коронавируса «омикрон».

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре. В России заболеваний «омикроном» пока не выявлено.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

муматор
мало! Мало денег владельцам фармкомпаний! Продажная обезьянка рада. Ждём следующей придумки.
Suricata
Вот неожиданность то какая! Айайай. А мы то думали, что все будет по другому. Задолбали. Самый настоящий информационный терроризм.
265856848
гинзбург (вроде) щас жижу сделает новую на деньги налогоплательщиков))))..ну как бы уже на наши деньги.......печаль ...(((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1