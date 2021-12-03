ВОЗ: «Омикрон»-штамм обнаружили в 38 странах

Новый штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 38 странах. Об этом 3 декабря заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.



«Мы получили сообщения [о наличии «омикрон»-варианта] из 38 стран», — сказала она (цитата по ТАСС). При этом она отметила, что в мире по-прежнему доминирует штамм «дельта».



По словам Керкхове, заболевшие «омикрон»-штаммом переносят инфекцию в различной степени тяжести — «от легких до тяжелых». Также неизвестно, как воздействуют на эту разновидность имеющиеся вакцины от COVID-19.

