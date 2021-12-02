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Мужчина в кепке завел в тамбур «Пятерочки» в Полюстрово школьницу, чтобы надругаться

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Педофила ищут в Калининском районе после заявления местной жительницы о насилии над дочерью.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, в полицию обращение от 39-летней женщины поступило накануне около одиннадцати вечера. По предварительной информации, её 15-летняя дочь в слезах вернулась из «Пятерочки» на проспекте Металлистов. Она рассказала матери, что неизвестный мужчина завел её в тамбур магазина, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Злодею на вид лет 50–55. Он был одет в черные штаны и черную куртку. На голове у него была кепка черного цвета.

Описание насильника направлено нарядам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

f0ntan
Как в тамбуре, расположенном на входе Пятерочки, можно делать действия такого характера? Если там постоянный поток, и возможно, еще есть камеры
Davu
Может, директора в этой Пятерочке сменить или кассиров уволить? И не надо про "Запрещенные к упоминанию в РФ" национальности - не было бы Пятерочки - не было бы и и события))
263836471
Нам нужно больше мигрантов, особенно нелегальных!
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