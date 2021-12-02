Мужчина в кепке завел в тамбур «Пятерочки» в Полюстрово школьницу, чтобы надругаться

Педофила ищут в Калининском районе после заявления местной жительницы о насилии над дочерью.



Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, в полицию обращение от 39-летней женщины поступило накануне около одиннадцати вечера. По предварительной информации, её 15-летняя дочь в слезах вернулась из «Пятерочки» на проспекте Металлистов. Она рассказала матери, что неизвестный мужчина завел её в тамбур магазина, где совершил насильственные действия сексуального характера.



Злодею на вид лет 50–55. Он был одет в черные штаны и черную куртку. На голове у него была кепка черного цвета.

