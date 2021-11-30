За сутки в Петербурге увезли плавить 8 тысяч кубометров снега. Водоканал показал, что с ним делают дальше

Как сообщает 30 ноября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за прошедшие сутки стационарные снегоплавильные пункты (ССП) и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты (СИСП) Петербурга утилизировали более 8,2 тысячи кубометров снега. Точные данные позволяет получать автоматизированная система, измеряющая объем снежных масс в кузове самосвала при помощи бесконтактного лазерного сканирования, отмечают на предприятии. Машина проезжает под рамкой сканера со скоростью 5–8 км/ч, и полученные данные заносятся в систему учета.

Циклон «Бенедикт» за сутки насыпал Петербургу более трети месячной нормы осадков. «Снежные» пункты Водоканала уже приняли более 8 тысяч кубометров снега.

Первый грузовик снега в этом сезоне привезли на снегоплавильный пункт еще 24 ноября. Затем Петербург замело 27–28 ноября, после чего сооружения Водоканала приняли 3 тысячи кубометров снежных масс. К сезону 2021–2022 подготовили 18 пунктов: 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Их общая производительность составляет 101,5 тысячи кубометров снега в сутки.

Самым снежным за всю историю работы пунктов в Петербурге стал сезон 2018–2019 годов. Тогда приняли и утилизировали 3,33 миллиона кубометров снежных масс. Прошлой зимой Водоканал утилизировал более 1,8 миллиона кубометров снега.

Снегоплавильные пункты топят снег за счет тепла сточных вод, которые даже зимой имеют температуру около 16 градусов. Самосвалы ссыпают привезенный снег на специальные дробилки, после которых измельченные снежные массы попадают в сточные воды. Образующаяся талая вода по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки.