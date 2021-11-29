Раскольников под электрогитару. Что такое рок-опера, и где ее посмотреть в Петербурге

Так что же это такое — рок-опера?
Прежде всего, это действительно опера: с сюжетом, ариями, красочными костюмами и эффектными декорациями. Но вся музыка написана в стиле рок, в разных его жанрах — от легкого танцевального рок-н-ролла до тяжелого death metal. Так что на сцене часто появляются не только вокалисты, но и гитаристы и другие рок-музыканты. Нередко главные роли исполняют солисты известных групп: их арии становятся такими же хитами, как основной репертуар коллективов.
Почему красочное действо под гитару — не мюзикл?
В рок-опере, в отличие от мюзикла и оперетты, нет диалогов и разговорных сцен, которые не поддержаны музыкой. Дело в происхождении жанров: рок-опера «вышла» из музыки, основной упор она делает на ариях и музыкальном сопровождении. Для мюзикла, зародившегося в театре, особо важна сценическая составляющая: постановка и игра актеров.
Когда появился этот экспериментальный формат?
Относительно недавно — в 1969 году. Именно тогда лидер рок-группы The Who Пит Таунсенд выпустил альбом под названием Tommy и указал на обложке — «рок-опера». Хотя, строго говоря, за год до этого пластинку в том же жанре выпустила английская команда The Pretty Things. Просто в отличие от «Томми» она не имела оглушительного успеха.
В 1970 году на весь мир прогремело творение английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Его слушают и любят до сих пор. И неудивительно — красивые композиции, звездные имена!
Советский Союз не остался в стороне: в 1975 году композитор Александр Журбин и драматург Юрий Димитрин предъявили публике «Орфея и Эвридику» — первую советскую рок-оперу.
Какая из отечественных рок-опер самая знаменитая?
Пожалуй, «Юнона и Авось» (1981 год), своеобразная визитная карточка театра Ленком, которая до сих пор собирает аншлаги.
Еще одно успешное творение наших авторов — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Этот спектакль шел 17 сезонов.
Достойны упоминания «Мастер и Маргарита» Александра Градского, фэнтези-история «Эльфийская рукопись», которую продюсировал гитарист «Арии» Владимир Холстинин, и постановка TODD, созданная Михаилом Горшеневым («Король и Шут»).
Где посмотреть рок-оперу в Петербурге?
На сцене «Тинькофф Арены» уже совсем скоро — 1 декабря — состоится громкая премьера: самая петербургская рок-опера «Преступление и наказание». Московские зрители увидели ее еще в 2016 году, а в Северной столице это будет первый показ. Постановка масштабная: в ней задействованы 300 музыкантов и актеров. Главные партии исполнят молодые, но уже известные певцы из Санкт-Петербурга и Москвы: Дарья Скоблина, Ярослав Баярунас, Олег Калабаев и другие. Все они прошли отбор в кастинге из 200 претендентов.
А звездные имена есть?
Начнем с того, что автор музыки — легендарный Эдуард Артемьев, создатель саунд-треков для всех картин Никиты Михалкова. Либретто сочинил не менее легендарный Андрей Кончаловский, а тексты арий — Юрий Ряшенцев, работавший над песнями из фильмов «Гардемарины, вперед» и «Три мушкетера». За художественное оформление постановки отвечал Иван Глазунов. Режиссера постановки, Ольгу Маликову, в Петербурге хорошо знают, как и дирижера Сесара Альвареса — одного из сильнейших в мире на сегодняшний день. У Сесар Альвареса давние творческие отношения с Эдуардом Артемьевым: «Преступление и наказание» — их очередной совместный проект.
«Преступление и наказание» мы читали. Сюжет спектакля повторяет книгу?
Рок-опера, которую в Северной столице решили показать к 200-летию со дня рождения классика, продолжает искать ответы на вечные вопросы, заданные когда-то в романе. Что толкает человека на преступление? О чем он в этот момент думает? Тварь он дрожащая или право имеет? Видеодекорации, стилизованные в духе мрачного Петербурга Достоевского, помогают окунуться в атмосферу, в которой жил и творил писатель.