Раскольников под электрогитару. Что такое рок-опера, и где ее посмотреть в Петербурге

Относительно недавно — в 1969 году. Именно тогда лидер рок-группы The Who Пит Таунсенд выпустил альбом под названием Tommy и указал на обложке — «рок-опера». Хотя, строго говоря, за год до этого пластинку в том же жанре выпустила английская команда The Pretty Things. Просто в отличие от «Томми» она не имела оглушительного успеха.



В 1970 году на весь мир прогремело творение английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Его слушают и любят до сих пор. И неудивительно — красивые композиции, звездные имена!



Советский Союз не остался в стороне: в 1975 году композитор Александр Журбин и драматург Юрий Димитрин предъявили публике «Орфея и Эвридику» — первую советскую рок-оперу.