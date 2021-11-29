«В спальный мешок застегивают мертвого». Лукашенко рассказал, что на границу Белоруссии подкидывают трупы мигрантов

Минимум двух погибших беженцев нашли на белорусско-литовской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что их «выбросили».
Слова белорусского лидера 29 ноября приводит телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко считает, что в миграционном кризисе «мерзавцы» дошли до «убийства людей». «Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — объяснил президент.
Погранкомитет Белоруссии показал видео, на котором видно тело и «следы волочения». Снято оно было накануне, авторы утверждают, что погибший был избит и истощен.
«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», — сообщили пограничники.