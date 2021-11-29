FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«В спальный мешок застегивают мертвого». Лукашенко рассказал, что на границу Белоруссии подкидывают трупы мигрантов

18
Печать

Минимум двух погибших беженцев нашли на белорусско-литовской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что их «выбросили».

Слова белорусского лидера 29 ноября приводит телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко считает, что в миграционном кризисе «мерзавцы» дошли до «убийства людей». «Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — объяснил президент.

Погранкомитет Белоруссии показал видео, на котором видно тело и «следы волочения». Снято оно было накануне, авторы утверждают, что погибший был избит и истощен.

«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», — сообщили пограничники.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военнослужащие его страны могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

***_555
Бульбаш перепил картопляного самогона.
Алик-1
Не испытываю любви в Батьке, но он молодчага. Идиоты из ЕС внезапно осознали, что в надувную лодку влезает человек 20, а в самолет в 10 раз больше, не считая летящих снаружи. Организовали б турфирмы сразу в Франкфурте и там лобзали своих мигрантов, спасая их от свирепого усатого диктатора.
piterez
Лука забыл, что ему никто уже больше не верит, а придумывать новые декларации к спектаклю о злом Западе он мастер...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний