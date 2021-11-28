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«Предъявите доказательства». Туроператоры России выступили против сенатора, заявившего о привезённом в страну «омикроне»

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Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала самопиаром заявление сенатора Владимира Круглого, который предложил закрыть авиасообщение с Египтом из-за нового штамма коронавируса. Как подчеркнула Ломидзе в интервью изданию «Подъём» 28 ноября, этот вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора, МИДа и других ведомств, но никак не члена верхней палаты парламента.

«И так ситуация непростая с этим коронавирусом, давайте пользоваться каждым поводом и нагонять панику, чтобы попасть на первые полосы всех газет. Если отдельные сенаторы знают то, чего не знает Роспотребнадзор, тогда предъявите доказательства. Люди, которые купили туры в Египет, уже находятся в нервозном состоянии, они не знают, полетят или нет. Поэтому такие заявления делать безответственно, когда нет фактуры», — заявила глава Ассоциации туроператоров России.

Ранее сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый предположил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже завезли в страну туристы из Египта. Из-за этого он предложил приостановить полёты в эту страну. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что этот вариант коронавируса в РФ пока не обнаружен.

В воскресенье, 28 ноября, Израиль закрыл границу для иностранцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Новый штамм коронавируса врачи обнаружили у жителя Бельгии. Позднее стало известно, что с «омикроном» также столкнулась Германия. ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител. В числе рекомендаций, выпущенных Евросоюзом — отказ от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения (к ним относятся, помимо Южной Африки, Гонконг и Израиль), расширение тестирования и отслеживание контактов больных и введение бустерных зон категориям, подверженным наибольшему риску.

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Комментарии (13)

sench99
Один дурак пукнул, они все и повелись..Друзья, скажут Вам спустить трусы и сигануть с 3-его этажа на асфальт-тоже сиганёте?
vseidetpoplanu
завезут и завезут, что за паникерские настроения?!
VF812
Сенатор конечно идиот, но и туроператоры не лучше. Ввоз этого дерьма при открытых границах вопрос короткого времени.
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