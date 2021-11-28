«Предъявите доказательства». Туроператоры России выступили против сенатора, заявившего о привезённом в страну «омикроне»

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала самопиаром заявление сенатора Владимира Круглого, который предложил закрыть авиасообщение с Египтом из-за нового штамма коронавируса. Как подчеркнула Ломидзе в интервью изданию «Подъём» 28 ноября, этот вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора, МИДа и других ведомств, но никак не члена верхней палаты парламента.



«И так ситуация непростая с этим коронавирусом, давайте пользоваться каждым поводом и нагонять панику, чтобы попасть на первые полосы всех газет. Если отдельные сенаторы знают то, чего не знает Роспотребнадзор, тогда предъявите доказательства. Люди, которые купили туры в Египет, уже находятся в нервозном состоянии, они не знают, полетят или нет. Поэтому такие заявления делать безответственно, когда нет фактуры», — заявила глава Ассоциации туроператоров России.

