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В Европе выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

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В Бельгии выявлены два предполагаемых случая заражения новой вариацией COVID-19. Об этом 26 ноября сообщает британское издание The Telegraph.

Если факт заболевания подтвердится, то это станет первым случаем проникновения B.1.1.529 в Европу. Вне Африки заболевших уже зафиксировали в Гонконге и Израиле.

Появление в Бельгии нового штамма совпало с введением новых ограничений в стране. Как сообщает France 24, в бельгийских городах пошли на сокращение времени работы баров и полное закрытие ночных клубов на три недели.

ВОЗ рассказала, что на исследование новой вариации уйдет несколько недель.

Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
По плану. Попова как раз "пятую волну" в начале декабря планировала. :))
mikkola2008
Интересно. что завтра еще придумают? Надо буде выходить на улицу в противогазах?
angel of death
началось =)
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