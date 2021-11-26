В Европе выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

В Бельгии выявлены два предполагаемых случая заражения новой вариацией COVID-19. Об этом 26 ноября сообщает британское издание The Telegraph.
Если факт заболевания подтвердится, то это станет первым случаем проникновения B.1.1.529 в Европу. Вне Африки заболевших уже зафиксировали в Гонконге и Израиле.
Появление в Бельгии нового штамма совпало с введением новых ограничений в стране. Как сообщает France 24, в бельгийских городах пошли на сокращение времени работы баров и полное закрытие ночных клубов на три недели.
ВОЗ рассказала, что на исследование новой вариации уйдет несколько недель.
Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».