Сенатор Круглый: Штамм «омикрон» уже в России. В Роспотребнадзоре с этим не согласны

Африканский штамм коронавируса «омикрон» появился в России. С таким заявлением 28 ноября выступил в интервью РИА Новости сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — подчеркнул сенатор.
Круглый призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой до полного изучения «омикрон»-варианта. Он также подчеркнул, что за приезжающими из Египта «нужно устанавливать медицинское наблюдение».
Сенатор считает, что вакцинация поможет смягчить действие «омикрон»-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых».
В то же время руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что официально подтвержденных случаев «омикрона» в России пока не выявлено.
Ранее Израиль закрыл границу для иностранцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».