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Сенатор Круглый: Штамм «омикрон» уже в России. В Роспотребнадзоре с этим не согласны

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Африканский штамм коронавируса «омикрон» появился в России. С таким заявлением 28 ноября выступил в интервью РИА Новости сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — подчеркнул сенатор.

Круглый призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой до полного изучения «омикрон»-варианта. Он также подчеркнул, что за приезжающими из Египта «нужно устанавливать медицинское наблюдение».

Сенатор считает, что вакцинация поможет смягчить действие «омикрон»-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых».

В то же время руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что официально подтвержденных случаев «омикрона» в России пока не выявлено.

Ранее Израиль закрыл границу для иностранцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Новый штамм коронавируса врачи обнаружили у жителя Бельгии. Позднее стало известно, что с «омикроном» также столкнулась Германия. ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител. В числе рекомендаций, выпущенных Евросоюзом — отказ от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения (к ним относятся, помимо Южной Африки, Гонконг и Израиль), расширение тестирования и отслеживание контактов больных и введение бустерных зон категориям, подверженным наибольшему риску.

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Комментарии (12)

266542479
А где высказывания не чиновников? Чиновники спорят с чиновниками. Медиков уже совсем спрашивать не принято?
Денеб
Ждём "Спутник-О"! Трудись, Гамалей! На благо людей! Весёлое времечко настало - как сказал Далай-Лама, человечество вступило в эпоху эпидемий........
Аппаратчик мокрой классификации
Фальстарт сынатору!!! У нас ещё вакцина для "молодёжи" в оборот не выпущена!! Вот когда выпустят - тогда и этот о-макрон всех направо и на лево косить начнёт! :))
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