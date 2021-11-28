Сенатор Круглый: Штамм «омикрон» уже в России. В Роспотребнадзоре с этим не согласны

Африканский штамм коронавируса «омикрон» появился в России. С таким заявлением 28 ноября выступил в интервью РИА Новости сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый.



«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — подчеркнул сенатор.



Круглый призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой до полного изучения «омикрон»-варианта. Он также подчеркнул, что за приезжающими из Египта «нужно устанавливать медицинское наблюдение».

