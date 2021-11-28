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Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса

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Вспышка нового штамма коронавируса «омикрон» стала причиной закрытия границ Израиля для иностранцев на 14 дней. Как заявили 28 ноября в канцелярии премьер-министра страны, такое решение одобрила правительственная комиссия по борьбе с COVID-19.

«Решения вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 г.) по понедельник (29 ноября 2021 г.) и будут действительны в течение 14 дней. Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) активирует мониторинг мобильных телефонов с тем, чтобы отслеживать подтвержденных инфицированных новым штаммом «омикрон», определять их местонахождение и прерывать цепочки заражений. Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин», — говорится в официальном заявлении.

Непривитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

Ранее «Фонтанка» писала, что новый штамм коронавируса врачи обнаружили у жителя Бельгии. Позднее стало известно, что с «омикроном» также столкнулась Германия.

ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител.

В числе рекомендаций, выпущенных Евросоюзом 26 ноября — отказ от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения (к ним относятся, помимо Южной Африки, Гонконг и Израиль), расширение тестирования и отслеживание контактов больных и введение бустерных зон категориям, подверженным наибольшему риску.

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Комментарии (2)

266456205
Израель настолько обколот, что корреспонденты уже в прямом эфире замертво падают
тов
Лё коль ба барух а ба.
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