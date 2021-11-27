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Германия столкнулась с омикроном. Новый штамм коронавируса укрепляется в Европе

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В Германии, по предварительным данным, выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон». О том, что признаки вируса, поразившего Южную Африку, обнаружены у жителя страны, приехавшего с этого континента, сообщил 27 ноября министр по социальным вопросам федеральной земли Гессен Кай Клозе.

Это уже не первый случай выявления «омикрона» в Европе. Накануне стало известно о том, что новый штамм коронавируса обнаружили врачи у жителя Бельгии.

Ранее ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител.

В числе рекомендаций, выпущенных Евросоюзом 26 ноября, отказ от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения (к ним относятся, помимо Южной Африки, Гонконг и Израиль), расширение тестирования и отслеживание контактов больных и введение бустерных зон категориям, подверженным наибольшему риску.

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Комментарии (17)

266183265
давно уже думаю, что короновирус это двигатель естественного отбора. многие альтернативно мыслящие, не верящие в очевидное, и прочие милые люди либо поумнеют (в результате близкого с ним знакомства), либо уступят место рационалистам (в результате естественного процесса)
Dazdraperma
Не, ну тут очевидно одно. Без экстренной бустерной дозы и небольшого двухмесячного лохдауна вряд ли обойдеться. Иначе заразу не победить
iigaza
Хм, чёто долго обнаруживали - который день уже больше 50 тысяч заболевших при 70% привитых. Ясен пень, што омикрон-батюшка рулит.
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