Германия столкнулась с омикроном. Новый штамм коронавируса укрепляется в Европе

В Германии, по предварительным данным, выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон». О том, что признаки вируса, поразившего Южную Африку, обнаружены у жителя страны, приехавшего с этого континента, сообщил 27 ноября министр по социальным вопросам федеральной земли Гессен Кай Клозе.



Это уже не первый случай выявления «омикрона» в Европе. Накануне стало известно о том, что новый штамм коронавируса обнаружили врачи у жителя Бельгии.

Ранее ВОЗ оценил новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство в силу большого числа мутаций. Считается, что он может распространяться еще быстрее, чем его предшественники, влияет на содержание протеина в организме и может быть менее уязвим для антител.