Путин выразил соболезнования по поводу смерти Градского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста РФ Александра Градского, направив им соответствующую телеграмму. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент выразил глубокие соболезнования», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее свои соболезнования по поводу смерти Градского выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Прощание с певцом и музыкантом состоится, предположительно, 1 декабря в его театре «Градский Холл».