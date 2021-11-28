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Путин выразил соболезнования по поводу смерти Градского

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста РФ Александра Градского, направив им соответствующую телеграмму. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее свои соболезнования по поводу смерти Градского выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Прощание с певцом и музыкантом состоится, предположительно, 1 декабря в его театре «Градский Холл».

Певец и композитор, народный артист РФ Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.

Подробнее о личности Александра Градского, его жизни и творчестве — читайте на «Фонтанке».

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