С Александром Градским простятся 1 декабря в театре «Градский Холл»

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским пройдёт 1 декабря в его театре «Градский Холл» (Коровий вал, д. 3, стр.1). Об этом со ссылкой на официального представителя театра 28 ноября сообщает «Интерфакс».



«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», — уточнил собеседник агентства.



Решение о том, где будет похоронен артист, по словам представителя театра, еще не принято. Ранее сообщалось, что Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище столицы рядом с родителями.

