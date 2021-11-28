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С Александром Градским простятся 1 декабря в театре «Градский Холл»

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Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским пройдёт 1 декабря в его театре «Градский Холл» (Коровий вал, д. 3, стр.1). Об этом со ссылкой на официального представителя театра 28 ноября сообщает «Интерфакс».

«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», — уточнил собеседник агентства.

Решение о том, где будет похоронен артист, по словам представителя театра, еще не принято. Ранее сообщалось, что Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище столицы рядом с родителями.

«Фонтанка» писала, что певец и композитор, народный артист РФ Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.

Подробнее о личности Александра Градского, его жизни и творчестве — читайте на «Фонтанке».

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