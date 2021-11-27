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«Народ у нас оскотинился». Под Петербургом мама-депутат ищет, кто слил видео с её ребёнком за рулем

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Депутат из Гатчинского района Ленобласти похвасталась в социальных сетях навыками вождения своего маленького сына. После звонка журналистов ролик оказался удалён, а среди подписчиков начался поиск стукача.

На видео, опубликованное в «Инстаграме» депутата совета депутатов Гатчинского района Светланы Малашковой, обратило внимание издание 47news 27 ноября. В ролике на коленях у женщины сидит маленький мальчик, вероятно сын, и управляет автомобилем. Ребёнок заявляет, что сел за руль в 7 лет.

видео с сайта instagram.com

— Сейчас, можно сказать, ты первый раз едешь сам. Левее, канава, — поправляет Малашкова, добавляя: — Но педали нажимаю я. Мы тут решили по дорожке проехаться до магазина. Сам едет (переводит камеру на накатанную заснеженную дорогу, видно, что на спидометре 18–20 км/час).

— Ой, мам, там машина! Стой, мам, держи! — воскликнул мальчик.

Мать смеётся в ответ на камеру: «Испугался, руль бросил. Я тебе там помогу, не бойся».

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Малашкова в разговоре с журналистами отказалась комментировать видео. После звонка ролик из аккаунта пропал, но появилась запись. «Пока я в бане мои подписчики скидывают мои сториз журналистам. Хочу сказать одно, народ у нас оскатинился и доносами занялся. И мне жаль его» (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

Светлана Малашкова окончила Институт специальной педагогики и психологии и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. Стала депутатом на выборах в 2019 году от ЛДПР. Входит в постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности. В апреле 2021 года зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Вид деятельности — реклама. Ранее работала в гатчинской полиции, но уволилась после рождения ребёнка. Известна как экоактивист, борющийся со свалками.

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Комментарии (34)

Hutu
М-да-а-а.... Мамашки пошли нынче..... опилки в голове.....
MrPegge
Народ просто очень любит депутатов. Всех скопом и каждого по отдельности.
КарабасСПб
Со свалками борется ... Мусор, депутат. ....
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